Мозаика системного администрирования

ДЕМОС (Диалоговая Единая Мобильная Операционная Система) — советская операционная система (ОС), созданная на основе западной ОС BSD.

Примерно в 1982—1983 годах копии операционной системы UNIX (v6 и v7) появились в Москве.

На их основе в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, при участии ряда специалистов других организаций, проводилось приспособление системы к местным условиям — локализация на русский язык и адаптация к отечественной технике, прежде всего — к машинам СМ-4 и СМ-1420.

Образ установочной дискеты стандарта RX для DECPro/Электроника 85