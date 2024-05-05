Мозаика системного администрирования

ДЕМОС (Диалоговая Единая Мобильная Операционная Система) — советская операционная система (ОС), созданная на основе западной ОС BSD.
Примерно в 1982—1983 годах копии операционной системы UNIX (v6 и v7) появились в Москве.
На их основе в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, при участии ряда специалистов других организаций, проводилось приспособление системы к местным условиям — локализация на русский язык и адаптация к отечественной технике, прежде всего — к машинам СМ-4 и СМ-1420.
Образ установочной дискеты стандарта RX для DECPro/Электроника 85
ДЕМОС — Википедия Переиздание // WIKI 2
Тихомиров, В.П.; Давидов, М.И. — Операционная система ДЕМОС: инструментальные средства программирования Издательство: М.: Финансы и статистика Переплет: мягкий; 206 страниц; 1988 г. ISBN: 5-279-00113-9;
книга: Операционная система ДЕМОС
Беляков М.И. и др. Инструментальная мобильная операционная система ИНМОС. -М.: Финансы и статистика, 1985 -231 с.