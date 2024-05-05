Мозаика системного администрирования

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ДЕМОС

ДЕМОС (Диалоговая Единая Мобильная Операционная Система) — советская операционная система (ОС), созданная на основе западной ОС BSD.

Примерно в 1982—1983 годах копии операционной системы UNIX (v6 и v7) появились в Москве.

На их основе в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, при участии ряда специалистов других организаций, проводилось приспособление системы к местным условиям — локализация на русский язык и адаптация к отечественной технике, прежде всего — к машинам СМ-4 и СМ-1420.

Образ установочной дискеты стандарта RX для DECPro/Электроника 85

Ссылки

ДЕМОС

ДЕМОС — Википедия Переиздание // WIKI 2

Тихомиров, В.П.; Давидов, М.И. — Операционная система ДЕМОС: инструментальные средства программирования Издательство: М.: Финансы и статистика Переплет: мягкий; 206 страниц; 1988 г. ISBN: 5-279-00113-9;

книга: Операционная система ДЕМОС

Беляков М.И. и др. Инструментальная мобильная операционная система ИНМОС. -М.: Финансы и статистика, 1985 -231 с.

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demos/demos.txt · Последние изменения: 2024-05-05 23:00 — ATroubleshooter

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